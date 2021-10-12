Kazım Kurt: 'Vadişehir Kreşi hayırlı olsun' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazım Kurt: "Vadişehir Kreşi hayırlı olsun"

Bültenler - Haberler | Güncel
Kazım Kurt:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan 'her mahalleye kreş' sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Bir süredir çalışmaları devam eden Vadişehir kreşinde sona gelindi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - 13 Ekim Çarşamba günü ön kayıtların başlayacağı Vadişehir Kreşinde, kısa sürede eğitime de başlanacak. Kreş çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözünün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vadişehir Kreşimiz çocuklarımıza, kadınlara ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim öncesinde hemşehrilerine verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Vizyon projeler arasında yer alan 'her mahalleye kreş' vaadini yerine getirmeyi sürdüren Başkan Kazım Kurt, Vadişehir Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kreş çalışmalarında sona geldi. Başkan Kurt'un talimatıyla kreş çalışmalarına hız verilirken, Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde 13 Ekim Çarşamba günü (Yarın) ön kayıtlar başlıyor.

Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 3 yaşından 6 yaşına kadar olan çocuklara hizmet verecek. 2 katlı olan Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde 7 sınıf olacak. 140 çocuğun okul öncesi eğitim alacağı Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı gibi hizmetleri yer alacak.

20'şer kişilik sınıflarda hizmet verecek olan kreş, Ihlamurkent Mahallesi Goncagüller Sokak'ta bulunuyor.

"HEMŞEHRİLERİME VERDİĞİM HER MAHALLEYE KREŞ SÖZÜNÜN ARKASINDAYIM"

Kreş çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözünün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vadişehir Kreşimiz çocuklarımıza, kadınlara ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 (222) 250 76 46 telefonu arayarak bilgi alabilirler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak

Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Mahmut Özer Mustafa Destici Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Nihal Yalçın Mustafa Keser
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazım Kurt: 'Vadişehir Kreşi hayırlı olsun' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:40:55. #1.17#