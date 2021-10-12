ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - 13 Ekim Çarşamba günü ön kayıtların başlayacağı Vadişehir Kreşinde, kısa sürede eğitime de başlanacak. Kreş çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözünün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vadişehir Kreşimiz çocuklarımıza, kadınlara ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim öncesinde hemşehrilerine verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Vizyon projeler arasında yer alan 'her mahalleye kreş' vaadini yerine getirmeyi sürdüren Başkan Kazım Kurt, Vadişehir Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kreş çalışmalarında sona geldi. Başkan Kurt'un talimatıyla kreş çalışmalarına hız verilirken, Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde 13 Ekim Çarşamba günü (Yarın) ön kayıtlar başlıyor.

Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 3 yaşından 6 yaşına kadar olan çocuklara hizmet verecek. 2 katlı olan Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde 7 sınıf olacak. 140 çocuğun okul öncesi eğitim alacağı Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı gibi hizmetleri yer alacak.

20'şer kişilik sınıflarda hizmet verecek olan kreş, Ihlamurkent Mahallesi Goncagüller Sokak'ta bulunuyor.

"HEMŞEHRİLERİME VERDİĞİM HER MAHALLEYE KREŞ SÖZÜNÜN ARKASINDAYIM"

Kreş çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözünün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vadişehir Kreşimiz çocuklarımıza, kadınlara ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

Vadişehir Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 (222) 250 76 46 telefonu arayarak bilgi alabilirler.

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