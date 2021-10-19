Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etap çalışmaları son aşamaya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm binalarında inceleme yaparak, yapımı tamamlanacak 4 blok için Kasım ayı içerisinde kura çekimi yapılacağını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında son blokların inşaatının tamamlandığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "1986 Daire ve 120 dükkandan oluşan Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde son aşamaya gelindi. Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm 1. Etap kapsamında birçok projemizin binaları tamamladı. Vatandaşlarımız oturmaya başladı. Kalan binaları da bir an önce tamamlayıp hızlıca oturulması için çalışıyoruz. Burada kaldırım çalışması ve yol çalışması da başladı. Vatandaşlarımız konforlu ve nitelikli hizmet alması için tüm sosyal donatıları da beraberinde hazırlıyoruz. Binaların da ufak tefek eksikleri kaldı. Kasım ayı içerisinde yapacağımız kura çekimi ile birlikte buradaki hak sahiplerine evlerine teslim edeceğiz. Burada memnuniyet oldukça fazla. Parkımız, okullarımız, spor salonlarımız, sağlık ocağımız gibi çalışmalarda şu anda ileri bir aşamaya geldik. Onları da tamamlayıp vatandaşlarımıza yeni bir mahalleyi kazandırmış oluyoruz. Hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın hayırlı bir şekilde huzur içerisinde sağlıkla, huzurla oturmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ