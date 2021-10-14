Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi - Haberler
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Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi Kazdağları'nda yiyecek bulamayan domuzlar güpegündüz şehre indi Kazdağları'nda küresel ısınmayla birlikte yaşanan kuraklık sebebiyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmakta güçlük çekince şehre indi.

Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi

Kazdağları'nda yiyecek bulamayan domuzlar güpegündüz şehre indi

BALIKESİR - Kazdağları'nda küresel ısınmayla birlikte yaşanan kuraklık sebebiyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmakta güçlük çekince şehre indi. Edremit'in Altınoluk Mahallesinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları vatandaşları tedirgin etti.

Kazdağları son yılların en kurak zamanlarını geçiriyor. Kazdağları'nda yaşayan yaban domuzları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Dağlarda aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban domuzları, Edremit'in orman sınırındaki mahallerine inerek, çöp kutularını devirip yiyecek bulmaya çalışıyor. Son olarak Altınoluk Mahallesinin Tekçam mevkiinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları bölge sakinlerini tedirgin etti. Görüntülerde domuzların sürüler halinde yazlık sitelerin arasında dolaştığı görülüyor.

Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi

Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi

Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi

Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi
İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kazdağları'nda aç kalan domuzlar şehre indi - Haberler
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