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Kazaya bakarken kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazaya bakarken kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

Elazığ'da kaza yapan araca bakan motosikletli kurye önündeki otomobile çarptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kaza yapan araca bakan motosikletli kurye önündeki otomobile çarptı. Çapmanın etkisi ile yola savrulup yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, merkeze bağlı Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABH 418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü yara almadan kurtuldu. O sırada 23 ACG 941 plakalı motosikleti ile ilerleyen ve kazaya bakan kurye E.A., önündeki 23 LF 401 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kazaya bakarken kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

Kazaya bakarken kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

Kazaya bakarken kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

Kazaya bakarken kaza yapan motosikletli kurye yaralandı

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