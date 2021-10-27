Kazanım Değerlendirme Uygulaması 7 ve 8. Sınıflar Cevap Anahtarları Yayımlandı
26 Ekim 2021 tarihinde 7 ve 8. sınıf düzeylerinde yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
26 Ekim 2021 tarihinde 7 ve 8. sınıf düzeylerinde yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
7. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı
8. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı
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