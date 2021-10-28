Kazanım Değerlendirme Uygulaması 11 ve 12. Sınıflar Cevap Anahtarları Yayımlandı
27 Ekim 2021 tarihinde 11 ve 12. sınıf düzeylerinde yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
27 Ekim 2021 tarihinde 11 ve 12. sınıf düzeylerinde yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
11. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı
12. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı
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