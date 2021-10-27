- Kazan dairesindeki patlama öğretmen ve öğrencileri korkuttu

Öğrencileri tahliye eden öğretmenler 112'den yardım istedi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir lise kampüsünde bulunan bilim sanat merkezinde yüksek basınç sebebiyle patlayan su boruları, öğrenci ve öğretmenlere panik yaşattı.

Olay 11.00 sıralarında İzmit Serdar Mahallesi Cem Aydın İlkin Sokak üzerinde bulunan lise kampüsü içindeki İzmit Bilim Sanat Merkezi'nin kazan dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilim Sanat Merkezi'nin kazan dairesinde yüksek basınç sebebiyle sıcak su boruları patladı. Patlamanın ardından yükselen buharı gören öğretmenler, öğrencileri tahliye ettikten sonra elektrik şalterlerini kapatarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada güvenlik önlemleri alırken, şans eseri yaralanın olmadığı olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.