Kazakistan ile Türkmenistan sınır belirleme çalışmalarını hukuki olarak tamamladı

NUR Kazakistan ile Türkmenistan, kara ve deniz sınırlarının hukuki tescilinin tamamlanmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Aşkabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Tokayev ve Berdimuhamedov, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Tokayev konuşmasında, Türkmenistan ile ilişkilerin dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı destek çerçevesinde geliştiğini vurguladı.

Bugün iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzaladıklarına işaret eden Tokayev, "Bunların içinde Kazak-Türkmen devlet sınırı ve Hazar Denizi'ndeki bitişik balıkçılık alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma ile hükümetlerarası sınır rejimi anlaşmasının büyük önemi bulunuyor. Böylece, ülkelerimiz arasındaki kara ve deniz sınırının hukuki tescilini tamamlıyoruz. Bu siyasi anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kazakistan, Türkmenistan'dan gaz ithalatını artırmaya hazır

Tokayev, karşılıklı ticareti artırmak için büyük rezerv bulundurduklarını kaydederek, Türkmenistan'a 130 milyon dolarlık ürün ihracatı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi için ilgili birimlere talimat verdiklerini dile getiren Tokayev, "Kazakistan, özellikle Türkmen gazı ithalatını önemli ölçüde artırmaya hazır." dedi.

Tokayev, Türkmen mevkidaşı ile ulaştırma ve transit sektöründeki iş birliği olasılıklarını ayrıntılı olarak ele aldıklarını ifade ederek, "Kazakistan-Türkmenistan-İran kara yolunun tam teşekküllü faaliyete geçirilmesi ana görev olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'dan Karaboğaz Körfezi üzerinden köprü inşa etme girişimi

Berdimuhamedov ise dostluk, iyi komşuluk ve ortak tarihi köklere sahip Kazakistan ile bağların kapsamlı gelişmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ayrıca, Türkmenistan'ın Karaboğaz Körfezi üzerinden Kazakistan'a otoyolla ulaşmak için bir köprü inşa etmeye yönelik girişimini dile getirdi.

Ziyaret çerçevesinde Kazakistan ile Türkmenistan arasında, devlet sınırlarının belirlenmesi başta olmak üzere savunma, ticaret, taşımacılık, ulaştırma, tarım, çevre, telekomünikasyon, enformasyon, eğitim ve kültür alanlarını kapsayan iş birliği anlaşmaları imzalandı.