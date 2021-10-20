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Kazakistan'da vatandaşların külçe altına yatırımı artıyor

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan'da vatandaşların külçe altına yatırımı artıyor

NUR Kazakistan'da vatandaşlar bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre külçe altın yatırımlarını yaklaşık 1,5 kat artırdı.

NUR Kazakistan'da vatandaşlar bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre külçe altın yatırımlarını yaklaşık 1,5 kat artırdı.

Kazakistan Ulusal Bankası, bu yılın 9 ayında ülke vatandaşları tarafından ikinci kademe banka ve döviz bürolarından gerçekleştirilen külçe altın alımlarına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamada, vatandaşların söz konusu dönemde 22 bin 837 adet farklı ağırlıklarda toplam 822,9 kilogram külçe altın satın aldığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 566,3 kilogram (13 bin 208 adet) külçe altın satın alındığı hatırlatılırken "Kazakistan'da bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,5 kat fazla külçe altın satın alındı." ifadesi kullanıldı.

Altın külçelerinin 5, 10, 20, 50 ve 100 gram ağırlığında piyasaya sürüldüğü kaydedilirken alıcılar arasında 10 gramlık külçe altınların daha popüler olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, ülkede halk için külçe altın satış ve itfa programının 2017'de başlatıldığı aktarıldı, bu kapsamda bugüne kadar toplam 2,4 ton ağırlığında 65 bin 416 külçe altın satıldığı bildirildi.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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