Kazakistan'da kediler için Kovid-19 aşısı geliştirildi
NUR Kazakistan'da kediler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirildi.
NUR Kazakistan'da kediler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirildi.
Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı'nda tanıtıldı.
Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Kovid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.
Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı bildirilen açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Kovid-19'a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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