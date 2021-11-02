Kazakistan'da bin yıllık tarihi kent Sarayşık turizme kazandırılıyor

NUR Kazakistan'ın batısındaki Atırau eyaleti sınırları içinde yer alan ve zamanında Altın Orda Devleti'nin başkentliğini yapan bin yıllık tarihi kent Sarayşık turizme açılıyor.

Sovyetler Birliği döneminde uzun süre bakımsız kalan tarihi kent, son dönemde Kazakistan'da aktif bir şekilde yürütülen manevi ve milli kimlik politikası üzerine yeniden canlandırılıyor.

Ural Nehri'nin uzantısı olan Jayık Nehri kenarında yer alan Sarayşık, nehrin taşıması nedeniyle bir kısmını kaybetmesine rağmen bin yıllık tarihi dokusunu korumaya devam ediyor.

Zamanında 16 Türk Devleti'nden biri olan Altın Orda'nın başkentliğini yapan ve daha sonra Kazak Hanlarının (devlet başkanları) tahta çıkma merasimlerinin gerçekleştirildiği siyasi merkez statüsünde bulunan Sarayşık, aynı zamanda Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan güzergah konumunda yer almasıyla da Tarihi İpek Yolu'nun önemli ticarethanelerinden biri oldu.

Yaklaşık 11. yüzyılda Batu Han tarafından temelinin atıldığı söylenen tarihi Sarayşık kenti, yüzyıllar boyunca bozkırın medeniyet beşiği görevini üstlendi. Bunun en büyük örneği olarak gösterilen 14. yüzyılda kentte kullanılan su kanalizasyon sistemi kalıntıları ise Sarayşık Devlet Müzesi'nde sergileniyor. Tek katlı müzede yer alan 5 bin eser, kadim kent tarihine ışık tutuyor.

Kazakistan'ın batısında şimdiki Atırau eyaletinin merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sarayşık tarihi kentinin eyalet valiliği tarafından turizme kazandırılması hedefleniyor.

Bu amaçla tarihi kentte yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımıyla 20 proje faaliyete geçirilecek. Özellikle zamanında Sarayşık'a gelen ünlü yabancı gezginlerin bıraktıkları notlarda adı geçen Orda Pazarı yeniden inşa edilecek. Kazı çalışmaları sırasında çıkarılan eserlerin sergileneceği büyük Altın Orda Müzesi ziyarete açılacak.

Zanaatın merkezi olarak da tanınan Sarayşık tarihi kentinde yerli ustaların atölyeleri kurulacak. At üstünde çeşitli gösterilerin sahnelenmesi ve develerle geziye çıkmak için ayrı alanlar oluşturulacak.

Halihazırda her yıl 20 bin ziyaretçi ağırlayan Sarayşık'ın ziyaretçi sayısının böylece kısa sürede 700 bine kadar çıkarılması planlanıyor.

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