Kazakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dar kapsamda düzenlenen törene Büyükelçi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ile iş dünyasından insanları katıldı.

Tören bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Ekici, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kardeş Kazakistan'da kutluyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl salgın nedeniyle kısıtlı katılımla kutladık. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki sene çok daha büyük katılımla kutlarız." dedi.

Büyükelçi Ekici, "İki yıl sonra yüzüncü yılımızı kutlayacağız. Ümit ediyoruz bundan sonraki nesillerimize Cumhuriyetimizi geliştirerek büyüterek devrederiz. Gençlerimize de bunu aşılarız." ifadesini kullandı.

Törende Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü öğrencisi Muhamedyar Ankabayev, "Akdeniz'e Doğru" ve "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" şiirlerini okudu, E Quattro müzik grubu da Türkçe ve Kazakça ezgiler seslendirdi.

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