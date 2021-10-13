Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya'daki küresel ısınma hızına dikkati çekti

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, küresel ısınmanın Orta Asya'daki hızının endişe verici olduğunu ve bu alanda acil harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Tokayev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Kazakistan'ın Paris Anlaşması ve karbon nötr hedefine ulaşma adımları" konulu uluslararası konferansta konuştu.

Son dönemde önemli iklim politikası kararları aldıklarını kaydeden Tokayev, dünya genelinde iklim değişikliğinde istikrarı sağlamak için geri dönüşü olmayan çizginin henüz geçilmediğini söyledi.

Kazakistan'ın 2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşma taahhüttü verdiğini hatırlatan Tokayev, "Enerji, istihdam ve bütçe geliri açısından doğal kaynaklara önemli ölçüde bağımlı olmasına rağmen Kazakistan, bu yüzyılın ortalarına doğru karbon nötrlüğüne ulaşacağını ilan eden sayılı ülkelerden biri." dedi.

Küresel ısınmanın Orta Asya'daki hızının endişe verici olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Bu durum acil eylem gerektiriyor. Özellikle bölgede su ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın, dünyanın en büyük 10 buğday ihracatçısından biri olduğuna işaret eden Tokayev, şöyle devam etti:

"Her yıl 7 milyon ton buğday ve un ihracatı gerçekleştiriyoruz. Olumsuz senaryoya göre 2030'a doğru ülkemizin en büyük buğday ambarına sahip 7 kentinde yüzde 40'a kadar üretimde düşüş gerçekleşebilir. Kazakistan'ın bölgenin tek buğday ihracatçısı olduğu düşünüldüğünde bu durum kaçınılmaz bir şekilde tüm Orta Asya'nın gıda güvenliğini tehdit edecektir. Bu, iklim değişikliğiyle ortak mücadele etmemiz gerektiğinin basit ve pratik bir örneğidir."

Tokayev, 2025'te ülkenin en kirli 10 kentinde gaz ve diğer alternatif enerji kaynaklarına geçileceğini dile getirdi.

Ülke topraklarının sadece yüzde 11'nin ağaçlandırıldığını aktaran Tokayev, gelecek 5 yılda 2 milyardan fazla ağaç dikileceğini bildirdi.