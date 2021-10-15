Kazakistan, BM'nin Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin Almatı kentine kurulmasını istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan, BM'nin Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin Almatı kentine kurulmasını istiyor

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Kazakistan, BM'nin Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin Almatı kentine kurulmasını istiyor

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin ülkenin en büyük ikinci kenti Almatı'da kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin ülkenin en büyük ikinci kenti Almatı'da kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

Tokayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Afganistan'daki insani krize dikkati çekti. Tokayev, Afganistan'da gelişen olaylar ışığında bölgede önemi artan sorunlar haline gelen terörizm, dini aşırılıkçılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede BDT'nin güvenlik alanındaki iş birliği mekanizmalarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Kazakistan'ın, BM'nin Afganistan'daki zor insani durumun uluslararası toplumun ilgi odağı olması gerektiğine yönelik tutumunu paylaştığını aktaran Tokayev, "Siyasi görüşümüz veya kişisel kanaatimiz ne olursa olsun Afganistan'ı benzeri görülmemiş zorluklarla yalnız bırakamayız." dedi.

Tokayev, bu bağlamda Afganistan'a yapılacak uluslararası yardımın sistematik hale getirilmesi için BM'nin Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin ülkenin en büyük ikinci kenti Almatı'da kurulmasını önerdiklerini bildirdi.

Krizin derin aşamasını atlattıktan sonra Afganistan'ın BM kurumlarından daha fazla desteğe ihtiyaç duyacağına işaret eden Tokayev, "Kazakistan'ın BM bölgesel yardım merkezinin Almatı'da oluşturulmasına ilişkin girişimi bu önemli göreve katkı olacaktır. Söz konusu planların uygulanmasında BDT ülkelerinin yardımını umuyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

 Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Okan Bayülgen Tolga Akış
Spor Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazakistan, BM'nin Afganistan'a yardım ulaştırma merkezinin Almatı kentine kurulmasını istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:20:30. #1.11#