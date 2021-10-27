Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kazada yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 55 ADL 182 plakalı otomobil ile Hikmet Özçağlar (71) yönetimindeki 55 AB 127 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Özçağlar yapılan müdahalelere rağmen kazadan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! 60 yaşındaki şüphelinin evini taş yağmuruna tuttular

Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! 60 yaşındaki şüphelinin evini taş yağmuruna tuttular
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title