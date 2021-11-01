KAZADA ÖLEN 3 KİŞİ, HASTA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 3 kişinin, İzmir'in Karabağlar ilçesinde KOAH hastası olan akrabalarını ziyaret ettikten sonra Ödemiş ilçesine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Tire- Ödemiş karayolu kırsal Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Tire yönüne giden Canberk Babacan yönetimindeki 34 AEA 311 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan yönetimindeki 35 ASC 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların demir yığını haline dönüştüğü kazada, sürücü Kocaoğlan ile eşi Havva Kocaoğlan olay yerinde, sürücü Kocaoğlan'ın ablası Fadime Koyun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Canberk Babacan, Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'HASTA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ'

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vefat eden ağabeyi Hüseyin Kocaoğlan'ın cenazesini teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen ablası olan Hatice Mezarcı, "Arabada benim iki kardeşim, bir de gelinim vardı. Hüseyin benim erkek kardeşim, Fadime de kız kardeşim olur. Öteki de gelinimiz. Benim eşim KOAH hastası, eşimi ziyarete geldiler. Yağmurdan dolayı arabayı kaydırmışlar. Arabayı kaydırdıktan sonra karşıdan gelen arabayla çarpışmışlar. Tam olarak biz de ne olduğunu bilmiyoruz, bize ziyarete gelmişlerdi, şimdi biz onların ziyaretlerine geldik. Sürekli telefon ettim ama kendilerine ulaşamadım. Saatlerce telefon ettim ama cevap yoktu. Sonra eniştemi aradım, Fadime Koyun'un kocasını. O da, 'Abla, kaza yapmışlar' dedi. Genç ölüm oldu, bir evden 3 ölü çıktı" dedi.