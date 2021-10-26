Kazada ölen 3 kişi, gezmek için İstanbul'dan gelmiş - Haberler
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Kazada ölen 3 kişi, gezmek için İstanbul'dan gelmiş

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Kazada ölen 3 kişi, gezmek için İstanbul'dan gelmiş

TOKAT'ın Zile ilçesinde 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonette yaşamını yitiren Cengiz Akan (32), Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel (33) toprağa verildi.

İSTANBUL (DHA) - TOKAT'ın Zile ilçesinde 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonette yaşamını yitiren Cengiz Akan (32), Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel (33) toprağa verildi. Ölenlerin, 3 gün önce gezmek için İstanbul'dan geldikleri belirtildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zile-Yıldıztepe yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Akan yönetimindeki 06 MTG 02 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Cengiz Akan ile yanındaki Ferhat Çertel ve Ercan Çertel'in yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralı Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergür'ün hastanede tedavisi sürüyor.

Ölen 3 kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengiz Akan, Ferhat Çertel ve amcasının oğlu Ercan Çertel ilçeye bağlı Üçkaya köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul'da oturan Cengiz Akan, Ferhat Çertel ve Ercan Çertel'in 3 gün önce köylerine gezmeye geldikleri, eğlenme amaçlı gittikleri mesire alanından dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.


Kazada ölen 3 kişi, gezmek için İstanbul'dan gelmiş

Kazada ölen 3 kişi, gezmek için İstanbul'dan gelmiş

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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