KAZADA ÖLEN 2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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KAZADA ÖLEN 2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bergama ilçesinde, motosikletle çarpıştıktan sonra şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen kamyonun altında kalan otomobilde ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, motosikletle çarpıştıktan sonra şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen kamyonun altında kalan otomobilde ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Aliağa ilçesinde özel bir demir çelik fabrikasında çalışan Harun Karışmaz (36), dün akşam beraberinde ağabeyi Bayram Karışmaz (41) ile Bergama'da oturan ailesini ziyaret etmek için yola çıktı. Harun Karışmaz yönetimindeki 35 AU 0412 plakalı otomobil, Bergama İvrindi Karayolu 1 Çıtköy kavşağında Mehmet Can Şengür yönetimindeki 35 AIH177 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Harun Karışmaz, direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapınca otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Durmaz yönetimindeki 19 DV 339 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kamyonun altında metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 2 kardeş hayatını kaybetti.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

İki kardeşin cenazesi bu sabah Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bergama'ya bağlı Sarıcaoğlu Mahallesi'ne getirildi. 2 çocuğunu trafik kazasında kaybeden Anne Zülbiye Karışmaz'ın ağıtları herkesi ağlattı. Harun Karışmaz ile Bayram Ali Karışmaz'ın cenazeleri evinin önünde helallik alınmasının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları içinde Sarıcaoğlu Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

KAZADA ÖLEN 2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

KAZADA ÖLEN 2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

KAZADA ÖLEN 2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

KAZADA ÖLEN 2 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kazada ölen 2 kardeş yan yana toprağa verildi

Kazada ölen 2 kardeş yan yana toprağa verildi

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