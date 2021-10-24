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Kazada hayat kurtarmak isterken yaralanan itfaiyeci hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kazada hayat kurtarmak isterken yaralanan itfaiyeci hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kurtarma çalışması yaparken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında kurtarma çalışması yaparken yaralanan itfaiye eri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan İrfan Çelik (31), 14 Ekim akşamı Damlama mevkiinde meydana gelen kazada kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma sırasında üzerine düşen tırın kupası altında kalan İrfan Çelik ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye eri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Ersoy Yalçın/İHA)

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