Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel
Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde kamyon ile TIR'ın kapa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde kamyon ile TIR'ın kapa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı. Sıkışan TIR şoförü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Van- Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi 32 Virajlar mevkisinde meydana geldi. Van'dan Başkale'ye giden Kadir Turgut yönetimindeki 65 ES 649 plakalı kamyon, virajda karşı yönden gelen Nevzat Ünal yönetimindeki 38 AAC 278 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü Nevzat Ünal, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Ünal'ın durumun ağır olduğu belirtildi.


Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Son Dakika Haberleri
Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

 Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

 MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:51:25. #1.17#