Kazada araçta sıkışan TIR'ın şoförü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde kamyon ile TIR'ın kapa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı. Sıkışan TIR şoförü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Van- Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi 32 Virajlar mevkisinde meydana geldi. Van'dan Başkale'ye giden Kadir Turgut yönetimindeki 65 ES 649 plakalı kamyon, virajda karşı yönden gelen Nevzat Ünal yönetimindeki 38 AAC 278 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan TIR şoförü Nevzat Ünal, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Ünal'ın durumun ağır olduğu belirtildi.