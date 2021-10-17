Kaza yeri havadan görüntülendi: 3 şeritli yoldan dereye uçmuş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yeri havadan görüntülendi: 3 şeritli yoldan dereye uçmuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yeri havadan görüntülendi: 3 şeritli yoldan dereye uçmuş

Samsun'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği yer havadan görüntülendi.

TRABZON (İHA) - Samsun'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği yer havadan görüntülendi. Kazanın üçer şeritli duble yolda yaşanması dikkat çekti.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİB Turizm'e ait Mercedes Benz Travego marka yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye uçtu. Kazada hurdaya dönen otobüste bulunan 2 kadın yolcu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananların isimleri belli oldu.

İsimler şöyle: Sürücü Osman Özsoy, yolcular Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Sedat Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu ve Mustafa Kurbetoğlu.

Hayatını kaybeden yolcuların ise kimlik tespitine çalışılıyor.

Havadan görüntülendi

Kaza yeri drone ile havadan görüntülendi. Kazanın üçer şeritli duble yolda meydana gelmesi dikkat çekti. Kaza saatinde bölgede sisin etkili olduğu öğrenildi. Yolda fren izine rastlanmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

 Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı

Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Ali Babacan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tamer Karadağlı Binali Yıldırım Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Burak Elmas Sergio Perez Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Nihal Yalçın Güzel Sözler Şans Oyunları Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaza yeri havadan görüntülendi: 3 şeritli yoldan dereye uçmuş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 01:50:04. #1.12#