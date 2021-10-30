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Kaza yapan tır yolu trafiğe kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yapan tır yolu trafiğe kapattı

Kocaeli Körfez TEM Otoyolu bağlantı kavşağında tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza meydana geldi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Körfez Tem Otoyolu bağlantı kavşağında tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza meydana geldi. Kazada devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, yol tamamıyla trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi İstanbul istikameti gişeler TEM Otoyolu bağlantı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D. E. (26) yönetimindeki 41 VN 015 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kavşakta devrildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tırın devrilmesi nedeniyle kapanan yol, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaza yapan tır yolu trafiğe kapattı

Kaza yapan tır yolu trafiğe kapattı

Kaza yapan tır yolu trafiğe kapattı

Kaza yapan tır yolu trafiğe kapattı

Kaza yapan tır yolu trafiğe kapattı

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