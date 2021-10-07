Kaza yapan sürücü: 'Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yapan sürücü: "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan sürücü: "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin" Aksaray'da kaza yaptıktan sonra kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, 4 polis memuru 1 güvenlik görevlisi tarafından güçlükle polis aracına bindirildi Aksaray'da özel bir fabrikanın kapısına çarparak kaza yaptıktan sonra kaçan...

Kaza yapan sürücü: "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin"

Aksaray'da kaza yaptıktan sonra kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, 4 polis memuru 1 güvenlik görevlisi tarafından güçlükle polis aracına bindirildi

AKSARAY - Aksaray'da özel bir fabrikanın kapısına çarparak kaza yaptıktan sonra kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin" diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisinin güçlükle müdahale ettiği sürücü uzun uğraşlar sonucu polis aracına bindirildi.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AAH 978 plakalı Ford marka hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı. Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine fabrikaya yakın olan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kaçan aracın plakasının anons edilmesi üzerine araç E-90 Karayolunda polis ekiplerince görülerek durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa bir kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sakin tavırlarıyla girdiği hastaneden bağırarak çıkan sürücü, 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, "Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim" diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Kaza yapan sürücü: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin

Kaza yapan sürücü:
İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: 'Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin'

Son dakika haberleri | Kaza yapan sürücü: "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin"

 Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

 İki kuzen, kafede göz göre göre silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

İki kuzen, kafede göz göre göre silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ferdi Kadıoğlu Serdar Aziz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ali İhsan Su Emine Erdoğan Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaza yapan sürücü: 'Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:39:49. #1.12#