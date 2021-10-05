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Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı Kaza yapan polis 170 promil alkolü çıktı Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaza yapan polis 170 promil alkolü çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralanan sürücülerden alkolü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Ö.Ç.'nin kullandığı 46 HC 265 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 35 AVB 666 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memuru ambulansta tedavi edildi. Trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alkol testinden geçirilen polis memuru Ö.Ç. 170 promil alkolü çıktı. Kimliğini meslektaşlarına vermek istemeyen Ö.Ç. zor anlar yaşattı. Polis memuru Ö.Ç. hakkında işlem yapıldı.

Kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, araçların çekici ile taşınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı
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Haber: Kaza yapan alkollü polis memuru, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı - Haberler
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