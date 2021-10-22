KAZA YAPAN ALKOLLÜ ARKADAŞLARINI BÖYLE KURTARMAK İSTEDİLER

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan Naim Ç.'nin(26) aşırı alkollü olduğunu gören arkadaşları, polise sürücünün kaçtığını söyledi. Sürücünün kendisi olduğunu itiraf eden Naim Ç., 2.16 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Devrek Karayolu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Miraç A., yönetimindeki 67 ABZ 023 plakalı motosiklet, Naim Ç.'nin kullandığı 34 DVM 026 plakalı otomobil ilse çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Miraç A. yaralandı. Miraç A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Miraç A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARKADAŞLARI ŞOFÖR DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Kaza sonrası, otomobil sürücüsünün haber vermesiyle polisten önce arkadaşları kaza yerine geldi. Ardından gelen polis ekipleri, otomobil sürücünün kim olduğu sorusuna Naim Ç. kendisinin olduğunu söyledi. Aşırı alkollü olan Naim Ç.'yi kurtarmak isteyen arkadaşları, sürücünün başkasının olduğunu ve kaçtığını iddia etti. Ancak Naim Ç., sürücünün kendisinin olduğunu anlatarak arkadaşlarına tepki gösterdi. Yapılan alkol testinde 2.16 promil alkollü olduğu tespit edilen Naim Ç.,işlemler için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.