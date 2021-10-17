Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, astsubayların gününü kutladı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Yukatel Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
???????Gözbaşı, paylaştığı mesajda, "Kız çocuğu olsan bile büyüyünceye kadar asker olarak kalmak demektir, astsubay çocuğu olmak. Başta çok kıymetli babam olmak üzere bu ülkede katkıları çok büyük olan emekli, muvazzaf tüm astsubayların gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri