Kayserispor, Konyaspor maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda Konyaspor'a konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar saat 14.00'de karayolu ile Konya'ya gitti. Geride kalan 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor, toplam 11 puan topladı. Kayserispor sarı kart cezalısı İbrahim Akdağ yarın Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yarın Konya'da oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 16.00'de başlayacak ve karşılaşma da Sarper Barış Saka düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

 Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

 Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title