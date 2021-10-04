Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı - Haberler
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Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış yaşandı.

KAYSERİ (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış yaşandı.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2021 yılı eylül ayında Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,65 oranında değişim gerçekleşti.

Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde ana harcama gruplarına göre en yüksek artış yüzde 4,23 ile "mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri"nde gerçekleşti, bunu yüzde 3,34 ile "eğitim", yüzde 2,65 ile "lokanta ve oteller" grubu izledi.

2021 eylül ayında 3 kentte fiyatı en çok artan ürünler yüzde 21,29 ile kıvırcık marul, yüzde 19,15 ile patates, yüzde 16,3 ile sivri biber oldu. En çok düşüş gösteren ürünler de sırasıyla yüzde 34,68 ile limon, yüzde 21,64 ile salatalık ve yüzde 12,74 ile armut oldu.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı - Haberler
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