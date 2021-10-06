Kayseri pipet içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

KAYSERİ'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda pipet içine gizlenmiş uyuşturucu ile 1 tabanca ve 4 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Kocasinan ilçesinde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan aramada pipet içine gizlenmiş 10,20 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 4 sikke ele geçirildi. R.H. ve M.S.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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