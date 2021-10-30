Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonları - Haberler
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Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonları

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonları

Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de son bir hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 60 kilogram eroin, 1,5 kilogram metamfetamin, 2 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANTALYA (AA) - Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de son bir hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 60 kilogram eroin, 1,5 kilogram metamfetamin, 2 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de son 7 günde uyuşturucu operasyonları düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 60 kilogram eroin, 1,5 kilogram metamfetamin, 2 kilo 750 gram uyuşturucu madde, birer av tüfeği ile tabanca ele geçirildi, 4 kişi de yakalandı.

Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonları

Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonları

Kayseri, Ordu, Antalya ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonları

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