Kayseri Devlet Tiyatrosu 'Aşk Bir Şey Değildir' oyunu ile yeni sezonu açtı - Haberler
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Kayseri Devlet Tiyatrosu "Aşk Bir Şey Değildir" oyunu ile yeni sezonu açtı

AA / Murat Asil - Haberler | Kültür Sanat
Kayseri Devlet Tiyatrosu

Kayseri Devlet Tiyatrosu 2021-2022 sezonunu "Aşk Bir Şey Değildir" adlı oyunla açtı.

TRABZON (AA) - Kayseri Devlet Tiyatrosu 2021-2022 sezonunu "Aşk Bir Şey Değildir" adlı oyunla açtı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahne aldığı oyunun prömiyeri Kayseri Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi.

Oyunun dekor tasarımı Sinan Yardımedici, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostüm tasarımı Deniz Çağrı Bilgili tarafından, koreografisi ise Mert Aksu tarafından hazırlandı.

Şahin Örgel'in yazdığı, Can Ali Çalışandemir'in yönettiği oyunda, modern çağımızda evlilik kurumu çatısı altında kadın ve erkek ilişkisinin masaya yatırılıp sorgulandığı, sorumlulukların, kıskançlığın, sadakatin, özverinin, güvenin, hoşgörünün ve aşkın irdelendiği, kimi zaman hüzünlü, teknolojinin bize sunduğu nimetlerin ilişkilere nasıl yön verdiği, trajikomik bir aşk hikayesi ele alınıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını yaptığı oyunu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun de izledi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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