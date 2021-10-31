Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm projelerinden biri daha hayata geçiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dönüşüm çalışmaları kapsamında Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 2 Kasım Salı günü saat 14.00'te kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek.

Mahalledeki kentsel dönüşüm alanını yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgeyi Kocasinan ve Kayseri'ye yakışır hale getireceklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, 2 Kasım Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek kat karşılığı ihalenin şartname ve eklerinin Kentsel Tasarım Müdürlüğünden temin edinilebileceğini kaydetti.

KAYMEK, "Şuurlu Gençlik Projesi"yle gençleri geleceğe hazırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), "Şuurlu Gençlik Projesi" ile gençleri geleceğe hazırlıyor.

Proje kapsamında gençlik merkezlerindeki öğrencilere, Kayseri Bilim Merkezi'nde bulunan sanat, fen, robotik, gökyüzü gözlemleri ve astronomi eğitimleri gibi birçok atölyede, birbirinden farklı eğitimler sunuluyor.

Atölyelerde toplamda 1200 öğrenci eğlenerek, öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kollarından "Umut Ormanı Projesi"

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları, orman yangınları nedeniyle azalan ağaç sayısını artırmak için "Umut Ormanı Projesi"ni hayata geçiriyor.

Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları adına açıklama yapan Beyza Serbest, ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçen yaz, ciddi boyutta orman yangınları yaşadıklarını anımsattı.

Yanan ormanları hep birlikte yeniden yeşerteceklerini aktaran Serbest, "Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz 'Necmettin Erbakan-Umut Ormanı' ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz." ifadesini kulandı.

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