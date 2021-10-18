Kayseri'den kısa kısa

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından "2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Ahi Evran Ruhuyla Esnafım" ulusal fotoğraf yarışmasının başvuruları 25 Ekim'de sona erecek.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yazılı açıklamasında, yarışma hakkında bilgi verdi.

Kentin ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde Ahi Evran'ın etkisinin önemine dikkati çeken Çalış, "Erciyes Üniversitesi olarak amacımız, Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş Ahilik geleneğini fotoğraf sanatıyla tekrardan gelecek kuşaklara belgeleyerek aktarmaktır. Tüm vatandaşlarımızı 'Ahi Evran Ruhuyla Esnafım' ulusal fotoğraf yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinin masa tenisi takımı, turnuvaya damga vurdu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Erkekler ve Bayanlar A ve B Takımları, Gençler Bölge Takım Yarışmalarında elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvada başarılı olan takım sporcularını tebrik etti.

Kocasinan her mevsim rengarenk

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanını çiçeklerle renklendiriyor.

Fidanlıkta mevsimine göre yetiştirilen çeşitli bitkiler, sonbahar mevsimi ile park ve bahçelerdeki yerini aldı.

Menekşelerin tam bir görsel şölen oluşturduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin estetik güzelliğinin artması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Talas ilçesinin parkları kedi ve kuş evleri süslüyor

Talas Belediyesi, "minik dostlara" yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni yapılan parklar başta olmak üzere ilçe genelindeki yeşil alanlara kuş ve kedi evleri yerleştirdi.

Soğukların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle hayvanların daha güvenli bir kış geçirmeleri için kolları sıvayan Talas Belediyesi, kendi imal ettiği kuş ve kedi evlerini Talas'ın genelindeki parklara yerleştirerek hayvanlar için konforlu bir barınma alanı oluşturdu.