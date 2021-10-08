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Kayseri'den kısa kısa

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Talas Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının masa altlarında bulunan çöp kovalarını kaldırarak yerlerine ayrıştırılmış geri dönüşüm kutuları koyma projesini ilk uygulayan kurumlardan birisi olduğu bildirildi.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının masa altlarında bulunan çöp kovalarını kaldırarak yerlerine ayrıştırılmış Geri Dönüşüm kutuları koyma projesini ilk uygulayan kurumlardan birisi olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın çöp kutularının kaldırılması projesi, beklenen tarihten daha erken başlatıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çevre konusunda hassas olduklarını belirtti.

Yalçın, "Ülkemiz 'Sıfır Atık Projesi'nde dünyaya örnek yeni bir çalışmaya hazırlanırken biz de belediye olarak birimlerdeki her bir masanın altında bulunan çöp kutularını kaldırdık. Yerlerine odalarda ve koridorlardaki ortak alanlarda plastik, kağıt ve organik atıkların ayrıştırıldığı dönüşüm kutularını koyduk. Böylelikle çöpler daha atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere sıcak çorba ikramı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi kampüsünde "bardakta sıcak çorba" ikramına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerleşkeye kurulan mobil araçta, sabah saatlerinde öğrencilere ve vatandaşlara bardakta sıcak çorba ikram ediliyor.

Vatandaşlardan Cumali Doğan, sıcak çorba ikramının "bulunmaz bir nimet olduğunu" belirterek, "Öğrenciler için, halk için bulunmaz bir nimet. Sabah evimizde çoluğumuz, çocuğumuz bu çorbayı hazırlamaz. Allah razı olsun belediyemiz sayesinde geliyoruz, burada çorbamızı içiyoruz sıcak sıcak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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