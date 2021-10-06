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Kayseri'den kısa kısa

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisine belediye tarafından yaptırılan Kazım Karabekir Spor Salonu inşaat çalışmalarını denetledi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisine belediye tarafından yaptırılan Kazım Karabekir Spor Salonu inşaat çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, spor salonunu denetleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, hayırseverliği ile anılan Kayseri'de okul ve cami gibi yerlerin büyük ölçüde hayırseverler tarafından yapıldığını belirtti.

Belediyeler olarak amaçlarının hayırseverlere ve hayra destek olmak, eğitime de katkı sağlamak olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'miz, şükürler olsun zenginlikler, güzellikler diyarı olduğu kadar hayırseverler diyarıdır. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Bu eğitim yuvamızda da değerli hayırseverimiz Osman Ulubaş'ın imzası var. Allah razı olsun. Bizler de hayırseveri bol olan bu şehrin hayırlarına, hayırseverine destek olmak ve eğitime katkı sağlamak gayesindeyiz. Yani devlet, millet el ele şehrimizi, memleketimizi imar ve ihya ediyoruz. Allah bu niyetimizden bizi alı koymasın. Birliğimizi beraberliğimizi de bozmasın."

Büyükkılıç'tan Diyanet-Sen Kayseri Şubesi'ne ziyaret

Başkan Büyükkılıç, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolasıyla Diyanet-Sen Kayseri Şubesi Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ve sendika yönetimini ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyarette, "Bizim üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye ve Diyanet-Sen'in yanında yer almaya varız. Bunu buradan söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçıoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu aktardı.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

İmamdan resim sergisi

Kayseri'nin Develi ilçesi Yazıbaşı Camisi'nde görevli imam Süleyman Yücel, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda resim sergisi açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Tufan Nayman, 54 resmin sergilendiğini anlatarak, "Resim gibi sanatın en güzel kollarından biriyle hemhal olması ve bunu ilçemize tanıtmasından dolayı Süleyman kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yücel de ikinci sergisini açmayı planladığını belirtti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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