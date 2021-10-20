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Kayseri'den 2 yıl önce çalınan motosiklet Kırşehir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'den 2 yıl önce çalınan motosiklet Kırşehir'de yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yıl önce Kayseri'de çalınan motosikleti, Kırşehir'de yol uygulamasında yakaladı.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 yıl önce Kayseri'de çalınan motosikleti, Kırşehir'de yol uygulamasında yakaladı.

Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi tarafından Çayağzı köyü yolu üzerinde yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 40 EL 266 plakalı açık kasa Ford Transit marka araç üzerinde bulunan plakasız motosikletin şase numarası sorgulandı. Yapılan sorgulamada motosikletin 2 yıl önce Kayseri'den çalındığı tespit edildi.

2 yıl önce çalınan motosikletini teslim alan vatandaş ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRŞEHİR

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