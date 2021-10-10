Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Haberler
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Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

KAYSERİ (İHA) - Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi İpek Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sürüyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürerken, yükselen alevler havadan görüntülendi.

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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