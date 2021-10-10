Son dakika! Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

KAYSERİ (İHA) - Kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi İpek Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sürüyor. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sürerken, yükselen alevler havadan görüntülendi.