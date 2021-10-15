Kayseri'de yüzey temizleyicilerinden sahte içki üreten 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de yüzey temizleyicilerinden sahte içki üreten 2 zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de yüzey temizleyicilerinden sahte içki üreten 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de temizlik maddelerinden sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de temizlik maddelerinden sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yer ve yüzey temizleyicilerinden sahte içki ve dezenfektan üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Bu kapsamda kent merkezindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, sahte içki ile dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 948 litre yer ve yüzey temizleyicisi, 921 şişe alkol renklendirilmesi için kullanılan aroma, doldurulmuş ve boş içki şişeleri, alkol likitleri, bir miktar esrar ve bunun içiminde kullanılan aparatlar ile cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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