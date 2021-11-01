Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı - Haberler
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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçe yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 11 kişiyi, ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

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