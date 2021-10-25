"Yol verme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı - Haberler
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"Yol verme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki taraf arasında "yol verme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki taraf arasında "yol verme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı.

Gesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak'ta karşılaşan B.T. ile kuryeler E.A. ve A.K. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

B.T, yanında bulunan bıçakla E.A. ve A.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kurye, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli B.T. ise gözaltına alındı.

Yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı

Yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı

Yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı

Yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı

Yol verme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kurye yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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