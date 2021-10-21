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Kayseri'de yakalanan 6 hırsızlık zanlısı Ankara'da tutuklandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de yakalanan 6 hırsızlık zanlısı Ankara'da tutuklandı

Ankara'da karıştıkları hırsızlık olaylarının ardından geldikleri Kayseri'de yakalanan 5'i kadın 6 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Ankara'da karıştıkları hırsızlık olaylarının ardından geldikleri Kayseri'de yakalanan 5'i kadın 6 şüpheli tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Burada adliyeye sevk edilen 5'i kadın 6 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay

Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında, 19 Ekim'de şüphe üzerine durdurulan M.T'nin kullandığı araçta bulunan S.T, N.G, A.B, İ.P. ve N.A'nın üst aramasında yaklaşık 150 bin lira değerinde 75 parça altın ele geçirilmişti. Yapılan araştırmada zanlıların Ankara'da 3 farklı ikametten hırsızlık yaptıkları belirlenmişti. Ayrıca GBT sorgularında, şüphelilerden N.G'nin 3 "ikametten hırsızlık" suçundan, şüpheli S.T'nin de "hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilmişti.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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