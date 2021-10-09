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Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirdi.

Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekiplerince, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi ve Erciyes Üniversitesi yurtlar bölgesindeki kamuya açık alanlarda KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) broşürü ve maskesi dağıtılarak, farkındalık çalışması yapıldı. Ekiplerce vatandaşlara; şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan kişilerin nerelere başvurulabileceği, yararlanılabilecek haklar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Kayseri'de vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

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