Kayseri'de uyuşturucudan 415 şahsa işlem yapıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda toplam 415 şahsa uyuşturucu maddeden işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından 289 olayda 415 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 41 şahıs ise tutuklandı. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 30 şahıs ekiplerce yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si serbest kalırken, 18'i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 3 kilo 499 gram metamfetamin, 426,69 gram sentetik kannobinoid, 2 kilo, 530 gram esrar, 15 kilo 203 gram eroin, 1 adet ecstacy, 5 adet captagon, 58 adet sentetik hap, 7 adet tabanca, 3 adet tüfek, 145 adet dolu fişek, 15 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 5 bin 520 TL ve 100 Euro ele geçirildi. - KAYSERİ

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