Kayseri'de uyuşturucudan 17 şahsa işlem yapıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 17 şahsa işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kocasinan ilçesinde yaptığı çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 23,25 gram metamfetamin, 1,40 gram sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Yine ekiplerin Melikgazi ilçesinde yürüttükleri çalışmalarda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 12.3 gram metamfetamin, 11,40 gram sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan 2 rulo alüminyum folyo ele geçirilmiştir.

Materyallere ekipler tarafından el konulurken, çalışmalar sonucunda 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve 14 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. - KAYSERİ