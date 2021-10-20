Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, merkez Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 630 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.