Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahabiye Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, 195 gram Afgan macunu, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili K.N. gözaltına alındı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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