Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.B. ve M.S'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.B. ve M.S'yi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İkamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 35,95 gram metamfetamin, 2,20 gram bonzai ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişi ise "Uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem yapılarak salıverildi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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