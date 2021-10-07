Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Develi ilçesinde bazı yabancı uyrukluların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 yabancı uyruklu şüpheliyi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İkamette ve zanlıların üst aramasında, 241 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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