Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde şüpheli buldukları M.Ş, N.M ve A.Ş'nin üst aramasında 150 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu ve 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.