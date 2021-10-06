Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde şüpheli buldukları M.Ş, N.M ve A.Ş'nin üst aramasında 150 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu ve 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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