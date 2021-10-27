Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kayseri-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 250 gram sentetik uyuşturucu, 251 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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